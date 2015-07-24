حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، لمنزل ذوي الشهيد بمنطقة الورقاء في دبي. وأكد سموه أن الشهيد سيف الفلاسي وإخوانه الشهداء الذين سبقوه في نفس درب الفخر والعزة، ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.