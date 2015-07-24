أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن

Google+ Print
حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سيف يوسف أحمد بالهول الفلاسي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، أمس، لمنزل ذوي الشهيد بمنطقة الورقاء في دبي. وأكد سموه أن الشهيد سيف الفلاسي وإخوانه الشهداء الذين سبقوه في نفس درب الفخر والعزة، ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية