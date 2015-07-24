حاكم رأس الخيمة يعزّي أسرة الشهيد سيف الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سيف يوسف الفلاسي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي في اليمن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمجلس عزاء الشهيد في منطقة الورقاء بدبي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد في هذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم العزاء إلى جانب سموه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.