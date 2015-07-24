وكيل إمارة الباحة يتفقد مهرجان بلجرشي

تجول وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري مساء أمس الأول في محافظة بلجرشي، إذ استمع إلى شرح من محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي عن سير الخدمات والفعاليات المزمع تنظيمها في المحافظة، وشاهد الدكتور الشمري الخيمة التسويقية، واطلع على المهرجان عامة، والتقى بمجموعة من المتسوقين الذين أبدو إعجابهم بالمهرجان، وشاهد خلال الحفل عددا من الفعاليات منها العرضة وفلكلور المزمار وألعاب السيرك، بعد ذلك أطلقت الألعاب النارية.

وأبدى وكيل إمارة الباحة، إعجابه بما نفذته المحافظة من فعاليات الأسر المنتجة وألعاب السيرك وحديقة للحيوان، وقال: "نرغب في بذل المزيد من الجهد ونتطلع لدعم رجال الأعمال بالمنطقة والقطاع الخاص، في تقديم ما هو أفضل من فعاليات جديدة ومشوقة في المهرجانات القادمة كما قدم شكره لكل من قام على إظهار هذه الفعالية وغيرها بالصورة الرائعة".

رافق الدكتور الشمري خلال الجولة محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي ومدير عام التطوير السياحي في إمارة منطقة الباحة سعيد ريحان.