الشريف يبارك النجاحات الأمنية في التصدي للإرهاب والمخدرات

هنأ أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وجنودنا البواسل المرابطين على الحدود والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما شكر الله أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان المبارك، ونحن نعيش في ظل الأمن والأمان وتلاحم ووحدة والتفاف الشعب حول قيادته الرشيدة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل معايدة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الشريف أن هذا الترابط والتلاحم يقف سداً منيعاً لكل من يحاول المساس بالوطن ومقدراته.

وأشاد الشريف بالجهود الجبارة والنجاحات الأمنية الاستباقية المستمرة التي تحققها وزارة الداخلية، من خلال رجالها البواسل الذين يقفون كحائط صد أمام كل محاولات اختراق الوطن، من بث الفتنة والإرهاب وتدمير الشباب واستهدافه عن طريق إيقاعهم في هوة الإدمان بترويج كل أنواع المخدرات المهلكة التي تدمر عقول شبابنا.