زواج جماعي ل104 شبان وفتيات في عسير والباحة

الباحة، تنومة - عبدالرحمن الغامدي، سعيد معيض

زف أهالي الفرعة الشمالية بمنطقة عسير وقرية دار الرمادة بمنطقة الباحة 104 شبان وفتيات في حفلين منفصلين.

ففي الفرعة الشمالية شرق محافظة النماص، أقيم حفل زواج جماعي ل70 شاباً وشابة، يقام للمرة التاسعة في المحافظة، لتخفيف أعباء الزواج، بحضور علي العسبلي رئيس المجلس البلدي وشيوخ وأعيان المنطقة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وفي قرية دار الرمادة في بني ظبيان، احتفل الأهالي بزواج 34 شاباً وفتاة، بحضور عثمان بن صقر شيخ قبيلة بني ظبيان، والشيخ سعيد ابن غدران، و د. عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، وأعيان قرى بني ظبيان وأهالي قرية دار الرمادة.