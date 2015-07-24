رفع 99% من المستهدف بقناة السويس.. وغدا بدء تجارب عبور السفن

أعلن تقرير الجهاز التنفيذى لإدارة مشروع قناة السويس الجديدة، عن نجاح الكراكات فى رفع أكثر من 259 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 99%، وانتهاء عمل 23 كراكة، من إجمالى 45 كراكة بدأت العمل بالمشروع منذ تسعة أشهر.

وأشار التقرير، إلى وجود 22 كراكة تعمل حاليًا فى أعمال التكريك منها أربع كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 14 مليونًا و560 مترا مكعبا من الرمال المشبعة بالمياه و18 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة نجحت فى رفع أكثر من 199 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 99 %.

وأكد التقرير، انتهاء أعمال التكريك بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات الكبرى التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى، حيث تم رفع 46 مليونًا و264 ألف متر مكعب بنسبة 100%، وقد شاركت 13 كراكة لإنجاز العمل فى هذا القطاع ومن المنتظر بدء اعمال التجريب لعبور سفن عملاقة بالمجرى الملاحى الجديد السبت وذلك للتأكد من عمق القناة الجديدة والتى تسمح بمرور السفن العملاقة ذات غاطس 66 قدما وبعمق 24 مترا.

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