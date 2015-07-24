وزير جزائرى يدعو لسن تشريعات تتفق مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقى والجامعة العربية عبد القادر مساهل مساء الخميس ضرورة تكييف التشريعات الدولية مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف.

جاء ذلك فى كلمته خلال اختتام أعمال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف واستئصاله والتى استضافتها الجزائر على مدى يومين .

وشدد مساهل على اهمية الاسراع فى مراجعة التشريعات الوطنية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف واستئصاله مبرزا مدى اهمية موضوع التطرف العنيف واستئصاله فى إطار المكافحة الشاملة للإرهاب.

>