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لو تعبان وكسلان تناول كوب زبادى صباحا ووزع بروتينك على اليوم

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لو تعبان وكسلان تناول كوب زبادى صباحا ووزع بروتينك على اليوم لو تعبان وكسلان تناول كوب زبادى صباحا ووزع بروتينك على اليوم
كثير من الأشخاص يعانون من الشعور بالخمول والكسل وعدم الرغبة فى ممارسة النشاط والحركة، وقد يكون للغذاء علاقة بزيادة الشعور بالكسل وقلة النشاط والحركة لذلك هناك بعض الأنظمة التى يجب على الأشخاص تناولها لزيادة النشاط والطاقة.

وحول ذلك تقول الدكتورة نورهان غانم أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، إن الكسل وقلة النشاط أحد المشاكل الشائعة لدى الكثيرون، وهى أحد الأسباب التى تزيد فرص اصابة الأشخاص بالسمنة والبدانة.

وتستكمل د. نورهان قائلة: "هناك عدة حلول تساهم فى زيادة النشاط الأشخاص وأهمها: تناول البروتينات حيث إنها من الأطعمة التى تحتوى على كمية عالية من الأحماض الأمينية وبالتالى تساهم فى تزويد الجسم بالطاقة والنشاط كما يفضل تقسيم تناول البروتين على فترات مختلفة طوال اليوم فعلى سبيل المثال: يمكن تناول كوب من الزبادى أو واحد بيض مسلوق وقدر قليل من المكسرات، على أن يتضمن الغذاء تناول بروتين نباتى أو حيوانى ووجبة خفيفة، والعشاء جبن قريش أو علبة زبادى بالمكسرات.

وأضافت د. نورهان قائلة: "يمكن تناول قطعة من الشكولاتة السوداء نظرا لأنها تساهم فى أمداد الجسم بالطاقة، حيث إنها تحتوى على الكافين والثيوبرمين الذى يعمل كمنبه ومنشط عام للجسم.

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