تقرير يكشف تفاصيل عرض روما لشراء صلاح من تشيلسي

كشفت تقارير إيطالية قريبة الصلة بنادي روما عن اقتراب محمد صلاح جناح تشيلسي من التوقيع رسميا على عقود انضمام الفريق بعد اتفاق تم بين الناديين على كافة التفاصيل المالية.

وذكرت شبكة (سكاي إيطاليا) أن اتفاق تم بين تشيلسي وروما باستعارة صلاح لمدة موسم مقابل 2 مليون يورو على أن يملك الفريق الإيطالي إمكانية شراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو عقب انتهاء الإعارة.

وبحسب تقارير إيطالية عبر موقع (فورزا روما) فإن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بثلاثة ملايين ونصف مليون يورو.

وكان الخلاف بين تشيلسي وروما حول المقابل الذي يرغب الزرق في الحصول عليه.. لكن تمكن والتر ساباتيني المدير الرياضي للذئاب من التوصل لاتفاق استعارة صلاح لمدة موسم مقابل مليوني يورو مع أحقية الشراء.

وطلب فيورنتينا الذي لعب له صلاح لمدة ستة أشهر ورفض البقاء موسم إضافي التعويض من تشيلسي وفقا لشبكة (سكاي إيطاليا).

وستكون إجمالي صفقة صلاح 22 مليون يورو يحصل عليها تشيلسي.

ويجهز نادي روما العقود بحسب التقرير من أجل توقيعها مع تشيلسي واللاعب قبل الإعلان رسميا عن الصفقة وخضوع صلاح للكشف الطبي.