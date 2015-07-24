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حبس موظف ونجليه لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بحلوان

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حبس موظف ونجليه لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بحلوان حبس موظف ونجليه لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بحلوان
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختار بحبس موظف واثنين من أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية والتشاجر مع طالب والاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا بحيازة موظف واثنين من أبنائه لـ3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات داخل مسكنهم، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للتشاجر بها مع طالب اعتدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق.
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مصر 365