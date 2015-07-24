"إسعاف كفر الشيخ": إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم

أكد الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، أن هناك 9 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة فى حادثى تصادم بالمحافظة، وتم نقلهم لمستشفتى بلطيم المركزى وكفر الشيخ العام مساء أمس الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف الجنزورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغين بوقوع حادثى تصادم؛ الأول تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى، أدى لإصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى فى 5 سيارات إسعاف، والحادث الثانى تصادم بين سيارتين على طريق كفر الشيخ سيدى سالم عند قرية روينة، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلتهم 4 سيارات إسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.
وأشار الجنزورى، إلى أن غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تعمل على مدار الـ24 ساعة وسيارات الإسعاف منتشرة على كل النقاط والطرق المتعددة.