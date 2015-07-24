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"إسعاف كفر الشيخ": إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم

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"إسعاف كفر الشيخ": إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم "إسعاف كفر الشيخ": إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم
أكد الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، أن هناك 9 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة فى حادثى تصادم بالمحافظة، وتم نقلهم لمستشفتى بلطيم المركزى وكفر الشيخ العام مساء أمس الخميس.

وأضاف الجنزورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغين بوقوع حادثى تصادم؛ الأول تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى، أدى لإصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى فى 5 سيارات إسعاف، والحادث الثانى تصادم بين سيارتين على طريق كفر الشيخ سيدى سالم عند قرية روينة، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلتهم 4 سيارات إسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأشار الجنزورى، إلى أن غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تعمل على مدار الـ24 ساعة وسيارات الإسعاف منتشرة على كل النقاط والطرق المتعددة.

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