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ثاني طائرة مساعدات سعودية تحط في مطار عدن

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ثاني طائرة مساعدات سعودية تحط في مطار عدن ثاني طائرة مساعدات سعودية تحط في مطار عدن

    وصلت إلى مطار عدن الدولي عصر امس الخميس طائرة عسكرية سعودية محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وحطت الطائرة الثانية في أقل من 24 ساعة على هبوط أول طائرة سعودية في مطار عدن عقب تحرير المدينة.

وقال صلاح المزروع وكيل وزارة الصحة إن الطائرة تحتوي على مواد إغاثية وهدايا للعيد. وأضاف أن هناك شحنات جوية وبرية وبحرية كبيرة ستصل تباعا إلى اليمن، وأكد أن سفينة سعودية كبيرة ستصل عدن قريبا وعلى متنها 3 آلاف طن من المواد الغذائية، و35 طناً مواد طبية و450 طناً من التمور وغيرها من المساعدات.

إلى ذلك أكد الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني أن الشرعية تملك قوائم بأسماء بعض اليمنيين المتواطئين مع ميليشيات الحوثي وصالح في الخفاء وكانوا يتعاملون معهم بشكل غير معلن، وسيتم التعامل معهم على حسب تورطهم في الاتصالات وإفشاء الأسرار.

وقال ياسين ل"الرياض" إن ملف هؤلاء مؤجل في الوقت الحالي، حيث المهمة الأساسية هي كيفية استعادة بقية اليمن كما تم استعادة عدن.

وقال ياسين إنه حتى الآن لم تتضح المدة الزمنية اللازمة لإعادة إعمار اليمن، حيث أن الحوثيين قضوا على عدن في ثلاثة أشهر، ولازلنا بانتظار تقارير اللجان الفنية والخبراء التي ستقدر حجم الدمار. وقال نحن نعمل الآن على صف الجهود والاصطفاف لاستعادة اليمن وإعادة إعمار البنية التحتية وتفعيل خطة الملك سلمان لإعادة إعمار اليمن. (التفاصيل: ص11)

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