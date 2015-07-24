الحرس الثوري ينتقد الاتفاق النووي.. وروحاني يدافع

واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني دفاعه عن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية وقال إنه اتفاق تاريخي أكثر أهمية من الجدل الداخلي حول تفاصيله الدقيقة.

وبدأ الحرس الثوري الإيراني الذي يعد قوة سياسية وعسكرية مهمة في انتقاد الاتفاق وقال إنه يعرض أمن البلاد للخطر كما هاجم قرارا صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لإقرار الاتفاق.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "إنهم يدققون الآن في بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بندا بندا وفي قرار مجلس الأمن رقم 2231."

وأضاف أمام مؤتمر طبي في طهران "لا بأس.. لكن ما حدث أكثر قيمة وأهمية من هذا."

من ناحية ثانية اعتقل اكثر من 200 مدرس إيراني الأربعاء خلال عملية قمع لمظاهرة في طهران.

وحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن المظاهرة التي انطلقت صباح الأربعاء قرب مجلس الشورى ضمت حوالي ألفي مدرس للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم. وأضاف في بيان ان قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة فرقت المظاهرة بالقوة.