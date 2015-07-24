"زراعة الوادى الجديد" تستكمل تأثيث مراكز إرشادية لخدمة مزارعى المحافظة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن وزارة الزراعة سوف تستكمل أعمال تجهيز 3 مراكز إرشادية بمنطقة جورمشين، و7 بمركز باريس وغرب الموهوب بمركز الداخلة والعوينات، حيث تضم أعمال التجهيز دعم المركز بجميع أجهزة وشاشات العرض والصوتيات، لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين.

وأضاف عبد الوهاب، أن الوزارة قد وافقت على إنشاء 4 مراكز إرشادية أخرى فى باقى مراكز المحافظة، فى إطار استكمال إنشاء المراكز الإرشادية بمناطق الخارجة وموط والقصر بالداخلة ومركز بلاط، والتى سيتم الانتهاء من تجهيزها بحلول عام 2016م.