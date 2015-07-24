"زراعة الوادى الجديد" تستكمل تأثيث مراكز إرشادية لخدمة مزارعى المحافظة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن وزارة الزراعة سوف تستكمل أعمال تجهيز 3 مراكز إرشادية بمنطقة جورمشين، و7 بمركز باريس وغرب الموهوب بمركز الداخلة والعوينات، حيث تضم أعمال التجهيز دعم المركز بجميع أجهزة وشاشات العرض والصوتيات، لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عبد الوهاب، أن الوزارة قد وافقت على إنشاء 4 مراكز إرشادية أخرى فى باقى مراكز المحافظة، فى إطار استكمال إنشاء المراكز الإرشادية بمناطق الخارجة وموط والقصر بالداخلة ومركز بلاط، والتى سيتم الانتهاء من تجهيزها بحلول عام 2016م.