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للنساء.. تعرفى على دور مسحة عنق الرحم فى وقايتك من الأورام

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للنساء.. تعرفى على دور مسحة عنق الرحم فى وقايتك من الأورام للنساء.. تعرفى على دور مسحة عنق الرحم فى وقايتك من الأورام
أرسلت قارئة تقول أنها سيدة فى الثانية والخمسون من العمر، ومنذ فترة وهى تعانى من أعراض كالنزيف الدموى مع اضطراب فى الدورة الشهرية، وبعد استشارة الطبيب نصحها بأخذ مسحة من عنق الرحم.

وتسأل عن أهمية ودور تلك المسحة فى علاج حالتها، يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم.

ما فائدة مسحة عنق الرحم.. وكيف تتم؟


> مسحة عنق الرحم تبعا لرأى يواقيم هى الاختبار الأولى للكشف عن اورام عنق الرحم والرحم، وتتم بواسطة إدخال إنبوب رفيع للغاية من فتحة المهبل، وأخذ مسحة من الخلايا المتواجدة به وتحليلها للكشف عن الخلايا السرطانية.

أهمية مسحة عنق الرحم


>يؤكد جورج أن مسحة عنق الرحم من الفحوصات الضرورية والتى يجب على كل امرأة الخضوع لها بصورة دورية كل ستة أشهر بعد سن الأربعين.

كما أن هناك بعض الحالات التى يجب عليها الخضوع لهذا الفحص، بصورة مبكرة قد تبدأ من بداية الثلاثينيات، وهى الحالات التى تملك تاريخا وراثيا للإصابة بأورام الرحم وعنق الرحم.

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مصر 365