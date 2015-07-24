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بالصورللمحجّبات: أجمل مكياج العيون من Pinterest

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بالصورللمحجّبات: أجمل مكياج العيون من Pinterest بالصورللمحجّبات: أجمل مكياج العيون من Pinterest

الخميس 23-07-2015 16:06

لمكياج العيون سحره الخاص وأهميّته في المكياج العربي والخليجي على حدّ سواء .فهذا النوع من المكياج يعتمد، في الدرجة الأولى، على رسم العين وإظهار جمالها  الشرقي وجاذبيّتها . ولأنّ المكياج سيف ذو حدّين، فلا بدّ من مراعاة الأسس الجماليّة، واختيار الأنسب من حيث الألوان والرسم ، كما لا بدّ من تنسيقه مع الإطلالة  ككلّ،  بغضّ النظر عن الموضة  السائدة ،  وذلك لإظهار الجمال ، وليس العكس . في هذا السياق جمعنا لك  في " سيدتي نت" مجموعة من

وتتراوح الخيارات بين المكياج القويّ  المعتمد على الآي لاينر والرموش الاصطناعيّة وظلال العيون القويّة، وبين ظلال العيون الخفيفة من دون آي لاينر، مع  صور أجمل مكياج العيون من Pinterest  للمحجّبات، لتختاري ما يناسبك منها.

كحل بسيط او حتى من دونه، في مكياج   بمنتهى البساطة .فما هو خيارك  من المكياجات التي اخترناها لك؟

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