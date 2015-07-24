التحالف الدولى يستهدف "داعش" بـ 18 غارة فى العراق وسوريا

أعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولى ، الذى تقوده الولايات المتحدة ، أنها شنت 18 غارة جوية على تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا أمس الأربعاء.

وأوضحت قوة المهام ـ فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس ـ أنها نفذت 11 غارة بالقرب من مدن الحبانية وحديثة ومخمور والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر فى العراق ، كما استهدفت وحدات تكتيكية ومركبات وأسلحة وملاجئ حصينة وأهدافا أخرى لـ"داعش".

وفى سوريا ، نفذ التحالف أربع غارات بالقرب من عين العرب (كوباني) ضربت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ، بينما ضربت أهداف مماثلة فى ثلاث غارات أخرى بالقرب من الحسكة.

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