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المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام: تلاشى حل الدولتين مع إسرائيل

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المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام: تلاشى حل الدولتين مع إسرائيل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام: تلاشى حل الدولتين مع إسرائيل
قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط "نيكولاى ملادينوف" إن إسرائيل والفلسطينيين أبعد ما يكونا عن التوصل لاتفاق سلام من شأنه أن يؤدى إلى حل الدولتين.

وأضاف فيلانوف - فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس - " إن الدعم لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل فى سلام وأمن يتلاشى ، وهو مهدد أيضا بالاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك، ومشاكل العنف والأمن".

وحذر ملادينوف ، مجلس الأمن الدولى من أن تصاعد التطرف العنيف والإرهاب فى المنطقة ؛ يشكل خطورة مماثلة على تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة ، وكذلك على أمن إسرائيل.

وحث المسؤول الأممى ، المجتمع الدولى على العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات على أساس إطار متفق عليه وضمن إطار زمنى محدد.
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مصر 365

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