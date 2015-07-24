الأمم المتحدة: مخاوف من غرق نحو 40 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

أبلغ ناجون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس بعد وصولهم لإيطاليا أنهم يخشون غرق ما يصل إلى 40 مهاجرا أفريقيا بعد غرق قاربهم المطاطى بالقرب من الساحل الليبي.

وقالت كارلوتا سامى المتحدثة باسم المفوضية فى جنوب أوروبا "قالوا إن ما بين 35 و40 شخصا ماتوا صباح يوم الأربعاء." وجاء جميع القتلى من دول فى جنوب الصحراء الكبرى كالسنغال ومالى وبنين، وقال فريق من منظمة أنقذوا الأطفال تحدث مع عدد من الناجين إن من المعتقد أيضا أن بين القتلى ما يصل إلى سبعة أطفال أعمارهم 15 أو 16 عاما، وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن القارب الذى كانوا يسافرون فيه بدأ يتمزق بعد قليل من وضعه فى المياه فى منطقة طرابلس.

وأضافت عبر الهاتف من صقلية حيث نقل الناجون بعدما أنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الألمانية "للأسف كان المطاط من نوع رديء للغاية."، وقالت منظمة أنقذوا الأطفال إن السفينة الألمانية نقلت حوالى 283 لاجئا ومهاجرا إلى بورت أوجوستا. وخلال اليوم نقلت سفينتان أخريان 669 مهاجرا آخرين إلى صقلية وجنوب إيطاليا.

وأصبحت إيطاليا من نقاط العبور الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين عبر البحر المتوسط الساعين لحياة أفضل والذين تجاوز عددهم هذا العام حتى الآن 85 ألفا معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط.

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