وزير داخلية العراق يؤكد ضرورة ترسيخ خطاب معتدل لمواجهة التطرف والإرهاب

ناقش وزير الداخلية محمد سالم الغبان فى بغداد مساء أمس الخميس مع رئيس رابطة علماء العراق نائب رئيس الوقف السنى الشيخ خالد الملا سبل التنسيق ما بين الوزارة والهيئات الدينية المختلفة لحماية المساجد والمؤسسات الدينية و الائمة والخطباء وتدعيم السلم الاجتماعى وحماية وحدة الشعب والوطن.

وأكد الغبان والملا ضرورة ترسيخ خطاب معتدل يتسم بالوسطية ويركز على الحاجات الانسانية والبناء الروحى ويتبنى مقاصد الشريعة من أجل مواجهة خطاب التطرف والإرهاب.

>وقال وزير الداخلية العراقى إن الوزارة ماضية فى سياسة تنفيذ القانون وتطبيق كل الأنظمة التى من شأنها حماية أمن المواطنين قدر ما تستطيع وحفظ هيبة الدولة وكسب ثقة المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية.

>ودعا الغبان هيئات الوقف والمؤسسات الإسلامية لمساندة الوزارة فى جهودها من أجل ضمان الأمن الفكرى الذى يحول دون انجراف الشباب مع تيارات التطرف والنزعات المنحرفة ، مؤكدا أهمية أن يدرك الجميع أن الوزارة فى خدمة الجميع وأنها لاتميز بين مواطن وآخر على أساس مذهبى أو عرقى.

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