بالصور.. محافظ الغربية يأمر بسرعة إزالة الإشغالات بميدان السيد البدوى

قام سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بجولة تفقدية بمنطقة شارع الخان بطنطا للاطمئنان على إزالة جميع الإشغالات بالشارع، يرافقه اللواء طلعت عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الرؤوف عبد الله، رئيس مدينة طنطا، واللواء مجدى غنيم رئيس حى أول طنطا والمهندسة نادية حسونة، رئيس حى ثان طنطا والعميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق.

وتلاحظ وجود أكوام من القمامة بالشارع فأصدر توجيهاته لرئيس حى أول طنطا بفرض غرامات مالية على جميع المحلات الموجود بالشارع للحد من وجود القمامة بالشارع، والحفاظ على نظافته

>كما تفقد محافظ الغربية ميدان السيد البدوى، والمحلات المجاورة، ولاحظ تعدى بعض أصحاب المحلات على الأرصفة، فأمر المحافظ بسرعة إزالتها لتيسير الحركة المرورية على المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال التجديد والتجميل، التى تمت بميدان المحطة وكوبرى ستوتة، والتقى بالمواطنين واستمع إلى شكاواهم، وأكد لهم ضرورة حضورهم لمكتبه لبحث شكاواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها رافقه خلال الجولة.



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محافظ الغربية يتفقد الشوارع بطنطا



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محافظ الغربية يلاحظ تعدي اصحاب المحلات على حرم الطريق



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محافظ الغربية يتفقد ميدان السيد البدوي



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خلال جولة محافظ الغربية بميدان السيد البدوي بطنطا