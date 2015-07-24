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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بمدينة المحلة

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أجرى سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، جولة تفقدية بمدينة المحلة، للاطمئنان على أعمال التجديد والتجميل بالمدينة، إذ تفقد مجمع المواقف الجديد على الطريق الدائرى، واطمأن على أعمال نقل القمامة الموجودة بقطعة الأرض بجوار الموقف والانتهاء منها، وإنارتها وتشجيرها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء طلعت عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه، رئيس مدينة المحلة، واللواء حسام خليفة، حكمدار أمن المحلة وسمنود، وأحمد فكرى، رئيس حى ثان المحلة، ومسعد داود رئيس حى أول المحلة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بإقامة مدينة ملاهى على أحدث طراز وملاعب كرة قدم خماسية عليها حتى تكون متنفسًا لأهالى المدينة، وتفقد أعمال التطوير بموقف الزراعة والميدان المؤدى إليه وشدد على إزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة والتقى ببعض السائقين حيث طالبوا بزيادة عدد المظلات وضرورة التواجد الأمنى بالموقف الجديد ووعدهم المحافظ بتلبية طلباتهم بزيادة عدد المظلات وتكثيف الوجود الأمنى.

وتفقد محافظ الغربية أعمال توسعة ورصف شارع البحر وكبارى المشاة والنفق المؤدى لشركة الغزل والنسيج، وفى نهاية جولته عقد اجتماعًا بمجلس مدينة المحلة لمناقشة جميع الأعمال التى تتم بالمدينة.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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