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تحرير مخالفة بيئية لمطعم شهير بالإسكندرية لوجود بقايا حيوانات نافقة

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تحرير مخالفة بيئية لمطعم شهير بالإسكندرية لوجود بقايا حيوانات نافقة تحرير مخالفة بيئية لمطعم شهير بالإسكندرية لوجود بقايا حيوانات نافقة
قامت إدارة الرصد البيئى بمركز ومدينة برج العرب من خلال متابعتها لأعمال النظافة التى تقوم بها شركة نهضة برصد عدد من المخلفات.

وأثناء قيام عمال الشركة بأعمال النظافة بطريق سيدى كرير تبين وجود عدد من الحيوانات النافقة بمطعم شهير ببرج العرب إلى جانب وجود جوالات بها بقايا طعام وتصدر منها روائح كريهة.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد متولى، رئيس مركز ومدينة برج العرب، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطعم وتحرير مخالفة بيئية مع إخطار الجهات المعنية ومنها جهاز شئون البيئة والإدارة الصحية ببرج العرب.
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