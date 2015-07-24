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تفاصيل حركة التنقلات فى مديرية أمن أسوان

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تفاصيل حركة التنقلات فى مديرية أمن أسوان تفاصيل حركة التنقلات فى مديرية أمن أسوان
شملت حركة التنقلات بمديرية أمن أسوان ترقية كل من اللواء محمود شبانة نائب مدير الأمن إلى نائب لمديرالمسطحات المائية، واللواء أحمد صالح نائب مدير الأمن، نائبًا لمدير قطاع قنا، وترقية كل من العميد محمد خالد الواعى مستشار فرق الأمن، والعميد ناير نجيب مفتش مرور أسوان إلى رتبة لواء.

وخرج على المعاش كل من مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى، وحكمدار مديرية أمن أسوان اللواء مجدى عبد الحميد، واللواء حسين كويز مساعد مدير الأمن، واللواء محمد الطيب مساعد مدير الأمن، واللواء عزت عبد المجيد مساعد مدير الأمن، والعميد طارق أبو الوفا مأمور قسم ثان.

وتولى منصب حكمدار مديرية أمن أسوان اللواء عبده إبراهيم عبده مساعد مدير أمن مطروح، بدلاً من اللواء مجدى عبد الحميد.

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