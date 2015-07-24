مدير أمن الإسكندرية الجديد: سأتعامل مع الإخوان بما يقرره القانون

قال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مدير أمن الإسكندرية الجديد، إن أولويات خطته للعمل بالمحافظة توفير حياة آمنة ويسيرة للمواطن من خلال تسهيل الخدمات للمواطنين سواء كانت الخدمات الشرطية أو المرورية والاهتمام بوحدات التراخيص وتوفير سيارات إطفاء ونشر لخبراء المفرقعات وضباط الحماية المدينة.

وأكد مدير الأمن، فى تصريحات له اليوم، تصديه لأهم المشكلات التى يعانى منها المجتمع السكندرى، مثل العقارات المخالفة الصادر لها قرارات إزالة وتهدد أمن المواطن، وكذلك أزمة المرور التى سيضعها فى أولويات مهمته، بالإضافة إلى إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب الكافيترات والمحلات المستغلين لمساحة المواطن العادى فى تحركه.

وقال حجازى، إنه لن يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، وإنما سيتعامل مع كل من يخرج على القانون بالطريقة التى تتلائم مع ارتكابه جريمته وأيضًا بالقانون، مؤكدًا: "نحن نحتمى بالقانون وسيكون الحكم بينى وبين الناس".

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