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مدير أمن البحر الأحمر الجديد يبدأ عمله بتفقد الخدمات الأمنية بالغردقة

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مدير أمن البحر الأحمر الجديد يبدأ عمله بتفقد الخدمات الأمنية بالغردقة مدير أمن البحر الأحمر الجديد يبدأ عمله بتفقد الخدمات الأمنية بالغردقة
بدأ اللواء عادل تونسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر الجديد، اليوم الخميس، عمله بتفقد الخدمات الأمنية بمدينة الغردقة.

وبدأت الجولة بتفقد الخدمات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة المنتشرة بشوارع مدينة الغردقة بمجرد وصوله لتولى منصب مدير أمن البحر الأحمر.

ورافق مدير الأمن فى جولته اللواء حمدى شفيق، مساعد مدير الأمن، واللواء على عامر، مدير إدارة البحث الجنائى، ثم توجه لديوان مديرية الأمن لتسلم مهامه.

يذكر أن تولى اللواء عادل تونسى منصب مدير أمن البحر الأحمر فى حركة التنقلات الأخيرة التى أعلنتها وزارة الداخلية أمس، وذلك خلفًا للواء حمدى الجزار الذى أحيل للمعاش.

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مصر 365