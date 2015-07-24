توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/7/24

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/7/24

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 2015/7/24

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/7/24

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/7/24

>يسيطر كوكب المريخ إله الحرب على مواليد برج الحمل ومن هنا جاءت طبيعتهم النارية، فصاحب هذا البرج لا يعرف الخوف وشجاعته تمكنه من مواجهة أصعب المواقف وشرس المخلوقات رغم خوفه من الألم عمومًا، وانعكاس المريخ على برج الحمل يجعل عنيدًا صعب المراس حتى أنه يتأقلم مع كل الظروف المضادة ويتغلب عليها سواء كانت الظروف غير مواتية أو الأشخاص الذين يواجههم غير مناسبين.>رجل برجل الثور بهدوئه وسكونه الممل وبلادته الطاهرة وكأنه غير عاطفى، لكن من المخطئ أن نحكم على هذا الرجل بالظاهر فقط، فهذا الرجل يحكمه كوكب الزهرة إله الجمال الذى يتميز بالهدوء والحب والسلام فرغم تجاوبه البطيء لكل شىء إلا أنه كالسلحفاة التى تسبق الأرنب بصبرها وقوة تحملها.>مولود برج الجوزاء من أكبر مشجعى الألعاب الرياضية خصوصًا التى تحتاج إلى سرعة الحركة وحضور البديهة واستعمال اليدين والرجلين ككرة القدم والبلياردو والتنس والتجديف، وتناسبه الأعمال المرتبطة بالعلاقات العامة والتجارة ومندوبى المبيعات والتسويق، فكل من يحكمهم كوكب عطارد يتمتعون بقدرة لغوية على انتقاء الألفاظ التى تقنع بأى شىء.>رجل برج السرطان قليل الكلام بعيدًا عن الثرثرة ولا يكشف عما بداخله فى بداية العلاقة سواء كانت أصدقاء أو أحباء فهو لا يثق فى الأغراب ولا يأمن لأحد بسهولة فهناك أسرار لا يعرفها أعز أصدقائه له أسلوب فى الرياء ينفر منه المحيطون به، وممكن فى بعض الأحيان نجده مترددًا متذبذبًا وأحيانًا أخرى مرهف الحس ومخلص ويحول تكشيرته إلى ابتسامة رائعة فى سرعة البرق.> مولود برج الأسد يعيش للحب وبالحب فالجب غذاء روحه وفيه راحة نفسه ويشعره بسعادة كبيرة عندما يتبادل الحب بينه وبين أى مخلوق، حتى أنه يتآلف مع حيوانه ويعتنى بدرجة عالية ويهتم به لذا نقطة الضعف فى مولود برج الأسد هى حب وغرامه بالجمال، يسهل وقوعه فى الحب وتتعدد غرامياته.>صاحب برج العذراء غير مسرف فى عواطفه ولا فى ماله فهو متحفظ فكلاهما عاقل ورزين فى كل تصرف يقوم به وعلى الرغم من استعداده لمساعدة غيره وإسداء الجميل لمعارفه إلا أنه لا يقبل مساعدة أحد لا لشىء إلا أنه لا يقبل أن يكون مدينًا لأحد ولو بالمعروف ولا يطيق الاعتماد على أحد سوى نفسه وذلك يبرر عدم تبذيره فى نقوده خوفًا من قسوة الأيام وكبر السن.>صاحب برج الميزان يتميز بقدرة كبيرة على التركيز ولذلك الكثير منهم يتخصص فى المجالات الطبيعية كالطب والسياسة، ذكى فى كل شىء إلا فى عواطفه يجب الكتب ونادرًا ما تجد شخصًا منهم لا يحلم بوجود مكتبة كبيرة فى بيته هذا إذا لم يكن يمتلك واحدة بالفعل، يهوى الموسيقى وتناسق الألوان ويظهر ذلك فى ملابسه وديكور بيته فهو فنان بمعنى الكلمة.>صاحب برج العقرب ذو إرادة تجعل الكثير من أصدقائه يلجأون إليه ولم يتردد فى مساعدة أحد منهم فهو يفكر ويتصرف فى آن واحد، هناك أشخاص من برج العقرب يتصفون بالتذبذب والتردد فى اتخاذ القرارات رغم أنه يمتلك كل القدرات التى تجعله إنسان ناجح يقنع بالواقع ويتغلب على الصعاب.>صاحب برج القوس يتمتع بذاكرة قوية جدًا حتى أنه يتذكر كل الأحداث التى حدثت منذ سنوات مضت ولكنه ينسى مفاتيح سيارته فى مكان ولا يتذكره، أصحاب البرج لا يستطيعون الكذب، وأن حاولوا افتضح أمرهم، لا إذا كانت هناك كواكب تؤثر عليهم وقت الولادة ككوكب بلوتو، مولود القوس حين يصوب أسهمه يكون دقيقًا وهادئًا وأحيانًا قاسيًا وأنا غالبًا ما ينجح فى إصابة هدفه مولود برج القوس نارى يحكمه كوكب المشترى وحجره الفيروز التركواز ولونه المفضل البنفسجى.>مولود برج الجدى يحب الألوان الرمادية التى تعبر عن حكمته ورزانته وتحفظه بلون البحر ويمثله فى رومانسياته وعواطفه الدافئة، وهو يرمز إلى أسلوبه العملى الصلب، والأخضر الغامق ويمثله فى الشرف العميق والنزاهة والأحلام الوردية هذه الألوان هى غايته التى ستجد فيها رياسته القوية وثراؤه وهو حلمه مراده المرجان الأحمر والعقيق هما جواهره.> رغم أنه يتمسك بالأمانة والكره للنفاق، لكن باستطاعته الخداع والتمويه والتضليل أيضًا بأساليب ماكرة ولا يمكن أن يتصف كل هذا بالأمانة التى يدعو إليها دائمًا، لذلك يعد بحثه عن الحقيقة ورغبته فى إخفاء دوافعه الخاصة سمات يصعب التوفيق بينهما، وعليه أن يواجه هذا التناقض.>الرجل صاحب برج الحوت بإمكانه أن يكون كل شىء تتمناه المرأة أو يكون كل شىء لا تتمناه أى امرأة ليس لأنه ضعيف أو سىئ الصفات ولكن لأنه يظل على نجوم سماء أحلامه وخيالاته الأمر الذى يجعل شعاع وضوء الشمس يفوتانه وإن كانت الدنيا تحتاج إلى ابتكاراته وحياته وفنه إلا أنه ينبغى أن يحصل لها على قوته وقوت أولاده.