"الحماية المدنية"تواصل جهودها للبحث عن جثث جديدة بحادث مركب الوراق

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن قوات الإنقاذ النهرى التابعة للإدارة ووزارة الداخلية تواصل بحثها عن أى جثث جديدة جرفها التيار.

وأشار اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى أنه تم توسيع نطاق البحث ليمتد على مسافة عشرات الأمتار بعيدًا عن موقع الحادث، مراعاة لشدة تيار نهر النيل الذى يقذف بالضحايا لمسافات بعيدة.

وتابع اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قائلاً: إن لنشات الإنقاذ النهرى وفرق الضفادع والغطاسين المدربين انتشرت داخل المياه، وتقف سيارات الإسعاف على ضفاف النيل لرفع أى جثث ونقلها إلى أقرب مستشفى أو مشرحة.