عمرو طارق يشارك في تعادل ريال بيتيس مع أتليتك بلباو

تعادل ريال بيتيس إيجابيا بهدف لمثله مع أتليتك بلباو في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم الخميس استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري عمرو طارق في التشكيل الأساسي لبيتيس.

افتتح كيكي سولا أهداف المباراة لصالح بلباو في الدقيقة 8، وأدرك بيتيس التعادل عن طريق ألفارو كيخودو في الدقيقة 71.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد اللاعب الهولندي رافائيل فان دير فارت وذلك عقب انضمامه لبيتيس قادما من هامبورج الألماني.

يذكر أن عمرو طارق شارك في لقاء ودي آخر كان أمام فريق كوريا الأندلسي وكاد أن يسجل هدفا خلال اللقاء لكن حارس مرمى الأخير تصدى لها.

وحصل طارق آنذاك على إشادة الصحفيين الرياضيين الذين تابعوا المباراة من حيث مستواه وسرعته في اللقاء.