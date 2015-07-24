"الزراعة": تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ10 محافظات ونستهدف 250 ألف فدان

قال الدكتور سمير أبو سليمان مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، إن هناك خطط تنفيذية عاجلة للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى جميع الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، حيث تم البدء فى 5 محافظات البحيرة ــ كفر الشيخ ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا فى مساحة 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 5 محافظات أخرى يتم العمل بها قريبا منها الأقصر والمنيا وبنى سويف والدقهلية والشرقية، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

وأكد مدير مشروع الرى الحقلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى نهاية عام 2015 نستهدف تطبيق المشروع فى 250 ألف فدان بأراضى الوادى والدلتا، مشير إلى أن هناك خطة لتعميم المشروع بجميع الأراضى القديمة والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.

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