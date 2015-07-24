أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ10 محافظات ونستهدف 250 ألف فدان

Google+ Print
"الزراعة": تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ10 محافظات ونستهدف 250 ألف فدان "الزراعة": تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ10 محافظات ونستهدف 250 ألف فدان
قال الدكتور سمير أبو سليمان مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، إن هناك خطط تنفيذية عاجلة للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى جميع الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، حيث تم البدء فى 5 محافظات البحيرة ــ كفر الشيخ ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا فى مساحة 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 5 محافظات أخرى يتم العمل بها قريبا منها الأقصر والمنيا وبنى سويف والدقهلية والشرقية، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

وأكد مدير مشروع الرى الحقلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى نهاية عام 2015 نستهدف تطبيق المشروع فى 250 ألف فدان بأراضى الوادى والدلتا، مشير إلى أن هناك خطة لتعميم المشروع بجميع الأراضى القديمة والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.


>نقابة الفلاحين تناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة مزارعى قصب السكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365