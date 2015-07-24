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العلماء يكتشفون الهرمون المسئول عن إصابة الأطفال بالتوحد

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العلماء يكتشفون الهرمون المسئول عن إصابة الأطفال بالتوحد العلماء يكتشفون الهرمون المسئول عن إصابة الأطفال بالتوحد
كشفت دراسة علمية حديثة أن المستويات المنخفضة من هرمون فاسوبريسين قد تلعب دورا فى زيادة الصعوبات الاجتماعية لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.

وأوضح الباحثون أن فاسوبريسين، وهو الهرمون الذى يساعد على تنظيم ضغط الدم، قد يلعب دورا فى السلوك الاجتماعى لدى الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.

وقالت كارين باركر، أستاذة الطب النفسى والعلوم السلوكية فى كلية الطب بجامعة ستانفورد، أن انخفاض هرمون فاسوبريسين فى الجسم قد يكون علامة بيولوجية، لزيادة العاهات الاجتماعية فى التوحد.

وقالت باركر، أنه لا يوجد حالياً أى أدوية التى تعالج بشكل فعال العجز الاجتماعى لدى الأشخاص المصابين بالتوحد.

وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات طيف التوحد تؤثر على ما يقدر بنحو 1 فى كل 68 طفلا، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأضاف الباحثون فى نهاية الدراسة أن هناك ارتباط وثيق بين انخفاض مستويات فاسوبريسين ومهام العقل لدى الأطفال المصابين بالتوحد، مما يؤدى إلى تطوير علاجات حديثة تكافح هذا الاضطراب مستقبلاً.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً فى عدد يوليو من مجلة بلوس وإن، كما جاءت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News".
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