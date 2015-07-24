لحواء.. تعرفى على أنواع أقراص منع الحمل واعرفى إيه اللى يناسبك

تتعدد وسائل منع الحمل المستخدمة من قبل النساء، وبالطبع تأتى أقراص منع الحمل على رأس قائمة تلك الأنواع، فهناك أنواع متعددة من الأقراص، والتى تختلف فى تركيبها الهرمونى لكى تتلائم مع الحالات المختلفة من النساء.

أهم أنواع أقراص منع الحمل يوضحها لنا اليوم الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة.

أقراص منع الحمل أحادية وثنائية الهرمون

>تعتمد أغلب أنواع أقراص منع الحمل فى تكوينها على نوعين من الهرمونات هما الاستروجين والبروجسترون، وهناك أنواعا من الأقراص تحتوى على الهرمونين معا، وتلك هى الأكثر انتشارا.

فيما يعتمد النوع الثانى فى تكوينه على نوع واحد من الهرمونات الأنثوية ونعرف بالأقراص أحادية الهرمون، وهى التى ينصح باستخدامها فى فترة الرضاعة الطبيعية، نظرا لملائمتها لطبيعة التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة فى تلك الفترة.

أقراص المرة الواحدة

>تبعا لتعريف أبو النجا فأقراص المرة الواحدة هى تلك التى تستخدم بعد العلاقة الزوجية مباشرة، وغالبا لا يعتمد تكوين تلك الأقراص على الهرمونات الأنثوية فى تركيبها، بل تعتمد على أنواع أخرى من الهرمونات والمركبات التى تعمل على إعاقة الحيوان المنوى من الوصول للبويضة وتلقيحها.

وعلى الرغم من كفاءة تلك الأقراص فى عملية منع الحمل، إلا أن استخدامها لا يصلح للزوجات الناشطات جنسيا، حيث لا يجب تناولها لأكثر من أربعة مرات فقط فى الشهر الواحد.