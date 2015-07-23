موجز المحافظات.. وزارة الإسكان تلبى طلبات أسرة الشهيد النقيب محمود الدسوقى

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها استجابة لما نشره "اليوم السابع" وتواصل المركز الإعلامى لوزارة الإسكان مع الجريدة لتلبية طلبات أسرة الشهيد "النقيب محمود الدسوقى"، ابن مدينة المحلة الكبرى، الذى ارتقت روحه فى إحدى العمليات الإرهابية فداءً للوطن فى منطقة الشيخ زويد بسيناء.

كان "اليوم السابع" قد نشر مطالب أسرة الشهيد على لسان والدته السيدة "أمينة رشاد حسن شلبى" والدة الشهيد، والتى طالبت فيها المسئولين بتنفيذ وعودهم، بالنسبة لرحلة الحج لها ولوالد الشهيد، كما طالبت بتوفير فرصة عمل لشقيقه الذى ترك عمله بالخارج لرعاية الأسرة، وتوفير شقة سكنية لهم من إسكان المحافظة.

واستشهد أمين الشرطة صلاح صدقى من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء مشاركته فى مطاردة بعض العناصر الإجرامية.. تلقى اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بالواقعة، وتبين إصابة أمين الشرطة بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه إلا أنه استشهد متأثرًا بإصابته.

وتمكنت مباحث تموين بنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة شعبان عبدالعال من ضبط ألف كيلو لحوم فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمى، حيث تم ضبط "حمدى. ع. ع"، مقيم بإطسا الفيوم، صاحب مطعم ببندر سمسطا، لحيازته 50 كيلو لحم و30 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجزر، وضبط "محمود. ح. ا"، مقيم بسمسطا، صاحب محل جزارة، وبحوزته 100 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وعقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا مع وفد المجموعة الهندسية للسكك الحديد الصينية الكهربائية واتحاد شركة دونج فانج بحضور ممثلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ مشروع قطار إسكندرية – أبو قير المكهرب السريع، ليحل محل القطار الحالى بطول 22 كيلو مترًا لنقل وخدمة 18 مليون راكب سنويًا وبتكلفة نحو 700مليون دولار بتمويل من أحد البنوك الصينية، فى الموعد المحدد بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وإلى أهم الأخبار:

استجابة لليوم السابع .. الإسكان تلبى طلبات أسرة الشهيد النقيب محمود الدسوقى

المتحدث العسكرى: استشهاد ضابط وثلاثة جنود فى انفجار عبوة ناسفة برفح

استشهاد أمين شرطة خلال مطاردة تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية

بالصور.. تفكيك عبوة ناسفة تمت زراعتها أمام إحدى إدارات المرور بالشرقية

العثور على جثة سيدة مكبلة اليدين بإحدى ترع البحيرة

ضبط ألف كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى ببنى سويف

نقيب الصيادين بالدقهلية: إخلاء سبيل 101 صياد محتجز بالسودان



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