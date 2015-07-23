قناة السويس:موانئ العالم تحتفل بافتتاح القناة وممثلو 50 دولة أكدوا حضورهم

أعلنت هيئة قناة السويس خلال بيان رسمى اليوم، أنه مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس سيتم إطلاق أبواق السفن فى مختلف الموانئ فى جميع أنحاء العالم تحية لهذا الإنجاز غير المسبوق.

وتعتبر هذه المرة الأولى فى تاريخ البحرية التى يتم فيها مزامنة إطلاق الأبواق حول العالم، حيث يعتبر إطلاق الأبواق للسفن أمرا اعتياديا للمناورة أو تخطى السفن ولكن العالم اتفق على أن يكرم مصر نظرا لعظمة المشروع وإجلالا للجهود الخارقة فى حفر القناة فى زمن قياسى.

وتشمل مظاهر الافتتاح حفلات فى جميع محافظات حيث سيتم بث الاحتفالات مباشرةً من القناة لإتاحة الفرصة للجماهير فى المشاركة فى الفعاليات فى جميع الميادين العامة مع العروض الشعبية الخاصة لكل من المحافظات.

وأشار البيان إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تجهيزات المنصات على الضفة الشرقية من القناة لاستقبال الوفود الرسمية من أكثر من 50 دولة أكدت حضورها لحفل الافتتاح، والذى ينتظره أكثر من 92 مليون مصرى اجتمعوا على هدف واحد ألا وهو إعلاء مصلحة الوطن والعمل على مشروع قومى يهدف إلى ضخ الاستثمارات وتشغيل القوى العاملة."

وأضاف البيان أنه استعدادا لاستقبال الضيوف تضافرت الجهود لتجهيز وتجميل مدينة الإسماعيلية ووضع العلامات الإعلانية لحفل قناة السويس واستكمال أعمال رصف الطرق وزرع الأشجار، ويأتى الإعلان عن بعض الفعاليات لحفل الافتتاح فى أعقاب إطلاق حملة "رسالة شكر" على الموقع http://682015.com/ .

حيث يمكن للجمهور الدخول على هذا الرابط: وبكل بساطة الضغط لإرسال رسالة شكر لكل من عمل وساعد فى إنجاز المشروع على هذا المجهود فقد تضافر أكثر من 43000 شخص من أجل تحويل القناة الجديدة من رؤية إلى حقيقة واقعة، مما أدى إلى الوصول إلى ملحمة من أعظم ملاحم العمل فى القرن الواحد والعشرين.