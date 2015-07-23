حمدين صباحى: لم يأت رئيس حتى الآن بعد "عبد الناصر" ينحاز للغلابة

قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إنه لم يأت رئيس لمصر حتى هذه اللحظة بعد جمال عبد الناصر ينحاز للغلابة، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو الثورة الأعظم فى تاريخ هذا الوطن، بسبب انحيازها للفئات الكادحة من الشعب، وإنجازها لما وعدت به قدر ما تستطيع.

وأشار صباحى خلال كلمته باحتفالية حزب الكرامة المنعقدة الآن بمقره بالدقى فى ذكرى 23 يوليو إلى أن الثورات لا تموت، فقد رأى العالم تجليًا شعبيًا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، من ملايين تريد العدل والتخلص من الظلم و"قلة القيمة" اللى شافوها فى عهدى مبارك و السادات، قائلا: "إن 25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة واللى يفرق بينهم يفرق بين دم المصريين وإرادتهم".

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