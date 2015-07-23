أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حمدين صباحى: لم يأت رئيس حتى الآن بعد "عبد الناصر" ينحاز للغلابة

Google+ Print
حمدين صباحى: لم يأت رئيس حتى الآن بعد "عبد الناصر" ينحاز للغلابة حمدين صباحى: لم يأت رئيس حتى الآن بعد "عبد الناصر" ينحاز للغلابة
قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إنه لم يأت رئيس لمصر حتى هذه اللحظة بعد جمال عبد الناصر ينحاز للغلابة، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو الثورة الأعظم فى تاريخ هذا الوطن، بسبب انحيازها للفئات الكادحة من الشعب، وإنجازها لما وعدت به قدر ما تستطيع.

وأشار صباحى خلال كلمته باحتفالية حزب الكرامة المنعقدة الآن بمقره بالدقى فى ذكرى 23 يوليو إلى أن الثورات لا تموت، فقد رأى العالم تجليًا شعبيًا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، من ملايين تريد العدل والتخلص من الظلم و"قلة القيمة" اللى شافوها فى عهدى مبارك و السادات، قائلا: "إن 25 يناير و30 يونيو ثورة واحدة واللى يفرق بينهم يفرق بين دم المصريين وإرادتهم".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365