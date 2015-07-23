حمدين صباحى: "نفسنا السيسى ينجح لأن نجاحه ضرب لمشروع الإخوان"

قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والمرشح الرئاسى السابق، إن ثورة يوليو أنشأت جمهورية العدل الاجتماعى والاستقلال الوطنى وتحدى الاستعمار والصهيونية، وانحازت لكرامة الفقراء، وخلقت طبقة وسطى.

وأضاف "صباحى" خلال كلمته بالاحتفالية التى ينظمها الآن حزب الكرامة، فى ذكرى 23 يوليو، أن الجمهورية التى أنشأها عبد الناصر اندثرت منذ عهد السادات حتى الآن، مشيرًا إلى أن السادات ومبارك خلقا جمهورية جديدة تدعمها أمريكا وثار ضدها الشعب المصرى فى ثورتى يناير ويونيو.

ودعا "صباحى" إلى ضرورة إنشاء جمهورية ثالثة تتخلص من الفساد والظلم بالجمهوريتين السابقتين، ويجب أن تتميز الجمهورية الجديدة بالعدل الاجتماعى وتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف المرشح الرئاسى السابق: "نفسنا الرئيس عبد الفتاح السيسى ينجح لأن نجاحه هو ضرب لمشروع الإخوان، وهيفضل عشمنا فى أن حقوق الثورة لن تضيع، وسنستمر فى طلب الحرية لكل مظلوم أيا كان فكره، ونثق فى أن الغد سيليق بدماء الشهداء".