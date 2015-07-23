هيلارى كلينتون: حل الدولتين أفضل نتيجة للإسرائيليين والفلسطينيين

قالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والتى تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وردا على سؤال من أحد الحاضرين فى تجمع فى ساوث كارولاينا اليوم الخميس قالت كلينتون إن الحل القائم على الدولتين سيكون "أفضل نتيجة" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

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