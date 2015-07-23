انتقالات في الجول – الإسماعيلي يحدد القائمة النهائية المطلوبة من الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن هناك أربعة لاعبين من الزمالك يسعى لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المساهمة في بناء فريق جديد للدراويش.

وعلم FilGoal.com أن القائمة النهائية التي اتفق عليها مسؤولي الإسماعيلي مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني ويرغب في ضمهم من الزمالك هم يوسف أوباما وأحمد علي وأحمد سمير وإسلام جمال.

كما تضم القائمة المطلوبة محمود علاء مدافع حرس الحدود وإسلام محارب مهاجم الجونة.

وكان ميدو قد أعلن عقب لقاء الإسماعيلي والرجاء في كأس مصر إنه يسعى للتعاقد مع خمسة لاعبي من أصحاب الخبرة بجانب اللاعبين الذين تعاقد معهم الدراويش من قبل.

ويرى المدير الفني للإسماعيلي أن هؤلاء اللاعبين سيساهمون في تحقيق هدف بناء فريق جديد للدراويش ينافس على البطولات.