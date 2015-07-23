أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتقالات في الجول – الإسماعيلي يحدد القائمة النهائية المطلوبة من الزمالك

Google+ Print
انتقالات في الجول – الإسماعيلي يحدد القائمة النهائية المطلوبة من الزمالك انتقالات في الجول – الإسماعيلي يحدد القائمة النهائية المطلوبة من الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن هناك أربعة لاعبين من الزمالك يسعى لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المساهمة في بناء فريق جديد للدراويش.

وعلم FilGoal.com أن القائمة النهائية التي اتفق عليها مسؤولي الإسماعيلي مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني ويرغب في ضمهم من الزمالك هم يوسف أوباما وأحمد علي وأحمد سمير وإسلام جمال.

كما تضم القائمة المطلوبة محمود علاء مدافع حرس الحدود وإسلام محارب مهاجم الجونة.

وكان ميدو قد أعلن عقب لقاء الإسماعيلي والرجاء في كأس إنه يسعى للتعاقد مع خمسة لاعبي من أصحاب الخبرة بجانب اللاعبين الذين تعاقد معهم الدراويش من قبل.

ويرى المدير الفني للإسماعيلي أن هؤلاء اللاعبين سيساهمون في تحقيق هدف بناء فريق جديد للدراويش ينافس على البطولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة