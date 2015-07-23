«ناسا» تكشف عن كوكب «شبيه» بالأرض

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن اكتشاف كوكب جديد حجمه قريب من حجم كوكب الأرض ويبعد عن شمسه بمسافة تشابه المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس مما يعزز من احتمالات وجود الماء فيه.

والمسافة التي تفصل الكوكب الجديد – الذي اطلقت عليه ناسا اسم (كبلر 452B) – عن شمسه تسمح له بأن يتمتع بطقس معتدل مما يزيد من احتمالات وجود الماء على سطحه وهو العنصر الاساسي لوجود الحياة.

يذكر ان تلسكوب كبلر الجبار، الذي بدأ البحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض قبل سنوات ست، قد عثر على أكثر من 4 آلاف من هذه الكواكب، ولكن كوكب (كبلر 452B) يعتبر الأكثر شبهًا بكوكبنا الذي تمكن من اكتشافه إلى الآن.

وقال جيف كوفلين، الباحث الاخصائي بتلسكوب كبلر للصحفيين: “إنه لتقدم كبير أن نعثر على كوكب شبيه بالأرض بالحجم ودرجة الحرارة ويدور حول نجم شبيه بشمسنا”.

ويبعد هذا الكوكب، الذي يزيد حجمه عن حجم كوكبنا بنسبة 60 بالمئة، عن مجموعتنا الشمسية بمسافة 1400 سنة ضوئية.

أ ش أ