ضبط فلسطينى من العناصر الداعمة للتخريب و22 محكوما عليهم بسيناء

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، من ضبط " ف ح س أ"، ( فلسطينى الجنسية ) 38 سنة سائق ومقيم كرم أبو نجيلة دائرة القسم، جاري عرضه علي إدارة الأمن الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وقالت المديرية فى بيان لها اليوم، إن الخدمات الأمنية المعينة بكمائن ( صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب ) بالمنطقة الجنوبية قامت بفحص ( 49 ) حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، وضبط ( 22 ) محكوما عليهم ، وإزالة ( 45 ) مخالفه إزالة إداريه فوريه .

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط " م ع ح "، مسئول عن محل ملابس جاهزة لعدم الإعلان عن الأسعار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2206 جنح قسم شرطة ثان العريش لسنة 2015 ، و"م ا م "، عامل بمخبز مقيم، لعدم حمل شهادة صحيه .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2207 جنح قسم شرطة ثان العريش لسنة 2015 .

وضبط " س ف ص إ "، مسئول عن محل أسماك ، لعدم حملة شهادة صحية .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2208 جنح قسم شرطة ثان العريش لسنة 2015 .

وضبط " ا ع ع"، مسئول عن محل أحذية، لعدم الإعلان عن الأسعار .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2209 جنح قسم شرطة ثان العريش لسنة 2015، وضبط 220 مخالفة مرورية.