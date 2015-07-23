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غرق عامل أثناء استحمامه بترعة "النصر" فى البحيرة

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غرق عامل أثناء استحمامه بترعة "النصر" فى البحيرة غرق عامل أثناء استحمامه بترعة "النصر" فى البحيرة
تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بوجود غريق بترعة النصر أمام كوبرى أحمد بدوى بدائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنه أثناء اغتسال "فتحى. ط. ر" عامل زراعى ومقيم بقرية فتحى علوبة أبو المطامير، على حافة الترعة، انزلقت قدماه، وسقط بها وغرق.

وبسؤال شاهد الواقعة وزميل الغريق، محمد محمود مرتضى، دبلوم صناعى، أقر بمضمون الحادث، ولم يتهم أحدًا، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى مسح المجرى المائى لانتشال الجثة، وتحرر المحضر 18 أحوال قسم شرطة غرب النوبارية.

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مصر 365