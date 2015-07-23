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حتى لو كنت نحيف.. المشروبات الغازية والمحلاة تعرضك للإصابة بالسكر

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حتى لو كنت نحيف.. المشروبات الغازية والمحلاة تعرضك للإصابة بالسكر حتى لو كنت نحيف.. المشروبات الغازية والمحلاة تعرضك للإصابة بالسكر
كشفت دراسة علمية حديثة أن شرب الكثير من الصودا المحلاة أو المشروبات الأخرى المحلاة ترفع من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، سواء كان الشخص نحيف أو يعانى من السمنة المفرطة.

حتى الآن، كان خبراء الصحة يعتقدون أن المشروبات السكرية ترتبط بداء السكرى من النوع 2 لأن السكر يسبب زيادة الوزن، وتسهم فى مقاومة الأنسولين، التى تسبق مرض السكرى.

لكن هذه الدراسة الجديدة أزالت عامل الوزن، حيث وجدت إن كل حصة يومية من المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من خطر أى شخص سواء كان نحيف أو سمين للإصابة بداء السكرى من النوع 2 بنسبة 13 فى المئة على مدى 10 أعوام.

وأشارت الجمعية الأمريكية للسكرى، إلى أن داء السكرى من النوع 2 يعطل تحويل السكر من الغذاء إلى طاقة، ويسبب مشكلات خطيرة إذا ترك دون علاج، كما أن حوالى 29 مليون أمريكى مصاب بداء السكرى، ومعظمهم من النوع 2، وكثير منهم دون تشخيص.

وأضاف الباحثون أن المشروبات السكرية تؤدى إلى 2 مليون حالة جديدة من مرض السكرى من النوع 2 فى الولايات المتحدة بين عامى 2010 وحتى 2020.
>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365

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