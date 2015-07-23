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لو رايح مصيف.. اعرف خطوات الشفاء من حروق الشمس خلال 24 ساعة

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لو رايح مصيف.. اعرف خطوات الشفاء من حروق الشمس خلال 24 ساعة لو رايح مصيف.. اعرف خطوات الشفاء من حروق الشمس خلال 24 ساعة
يعانى الكثيرون خلال فصل الصيف من أضرار أشعة الشمس على الجلد، خاصة من يذهبون للمصايف، ولكن هناك بعض النصائح التى يمكنك القيام بها لتسريع عملية الشفاء وتهدئة التهاب واحمرار الجلد، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Healthy".

وقال الدكتور جوشوا زيشنر، مدير أبحاث مستحضرات التجميل فى قسم طب الأمراض الجلدية فى مستشفى مونت سيناى فى مدينة نيويورك، أن هناك طريقة قوية لعلاج حروق الشمس سريعاً، والتى تشمل:
>1- العلاج من الداخل إلى الخارج
>فى أقرب وقت ممكن، يجب استخدام الأدوية المكافحة والمضادة للالتهابات مثل أيبوبروفين (أدفيل، موترين) أو الأسبرين، التى تعمل على وقف الالتهابات وأيضا تخفيف الأحمرار والألم.
>2- دش بارد
>يمكن شطف الجسم بالماء البارد لتهدئة الجلد وإزالة أى الكلور والمياه المالحة أو الرمال التى قد تكون العالقة والتسبب فى مزيد من الأحمرار.
>3- الترطيب
>يفقد الجلد رطوبته عند التعرض لأشعة الشمس، لذلك يجب وضع الدهانات على الجلد التى تحتوى على الصبار، الجلسرين أو حمض الهيالورونيك، ويتم استخدام مرهم الهيدروكورتيزون 1% على الجلد.
>4- استخدام اللبن وبياض البيض والشاى الأخضر
>يمكن استخدام مزيد من الحليب الخالى من الدسم، بياض البيض أو الشاى الأخضر، حيث إن البروتينات التى توجد فى الحليب وبياض البيض تهدئ من الحروق بينما الشاى الأخضر يقلل من الالتهاب.
>5- شرب الماء
>فالأمر لا يقتصر على سلب رطوبة البشرة، فإنه يضر بقية الجسم كذلك، والذى هو السبب فى الشعور تشعر بالتعب بعد يوم طويل فى الشمس.

ويتم مواجهة أضرار الشمس عن طريق شرب الكثير من الماء وتناول الفاكهة مثل البطيخ، البطيخ المن، والشمام أو العنب.

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