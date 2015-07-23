علاقة «مزعومة» بين وردة الجزائرية وعبد الحكيم عامر انتهت بخروجها من مصر

تقرير: هاشم هاشم

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الجزائرية «وردة» صاحبة الصوت الطربي الأصيل، قبل اليوم السابق للاحتفال بذكري ثورة يوليو، وعلي الرغم من كونها مجرد مصادفة إلا أن رودة ارتبطت بطريقة أو بأخرى برجال ثورة يوليو، في السنوات العشر الأولى علي اندلعها، ووقتها حظيت بدعم مباشر من الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن سرعان ما تهدورت هذه العلاقة وانتهت بطردها من مصر عقب لقاء جمع وردة مع المشير عبد الحكيم بحضور أنور السادات، الذي سمح لها لاحقًا بالعودة إلى مصر .. فكيف كانت علاقة وردة برجال ثورة يوليو..هذه ما تكشفه السطور التالية.

نادي «فتوكي»

ولدت وردة الجزائرية في الـ 22 من يوليو عام 1939 علي الأراضي الفرنسية لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق اهراس بلدية سدراته وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت، واسمها الحقيقي وردة فتوكي، بدأت الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني لكبار الفنانين آنذاك مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها، نشأت زردة علي يد المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، وبعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا.

وردة وناصر

قدمت وردة لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية «ألمظ وعبده الحامولي»، وفي شهر يناير من نفس العام لحن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب أوبريت «وطني الأكبر» وقام بأدائه نخبة من فناني العصر الذهبي في مصر والوطن العربي، وفي شهر يوليو حيث الاحتفال بالثورة طلب جمال عبد الناصر أن يضاف لوردة مقطع في الأوبريت. وإضيفت وردة الجزائرية ومعها فايدة كامل مع إضافة كلمات حول الجزائر وتحوير كلمات أخرى من النشيد الأصلي في النسخة الثانية المسجلة في يوليو 1960 التي شهدت انسحاب هدى سلطان.

>وردة والمشير

بعد عامين علي الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، كان وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر وقتها عائدًا لدمشق بعد رحلة إلى مصيف بلودان. وفي الطريق، كانت وردة الجزائرية في طريقها إلى دمشق ولكن سيارتها تعطلت فأمر المشير بتوصيل السيدة الي المكان الذي تريده. كانت وردة الجزائرية حينئذ غير معروفة في مصر ولكنها عرفت نفسها لمرافقي المشير وألحت أن ننقل للمشير رغبتها في مقابلته لتقدم له الشكر. حضرت وردة الجزائرية بالفعل إلى استراحة المشير عبد الحكيم عامر في منطقة أبو رمانة بدمشق. كان اللقاء في وضح النهار ولم يكن المشير وحده وإنما كان معه في الاستراحة أنور السادات واللواء أحمد علوي وعبد الحميد السراج المسؤول الأول عن أجهزة الأمن في سوريا أيام الوحدة مع مصر..

ووفق رواية منسوبة لمحمد متولي (أحد العاملين في سكرتارية المشير)، وصل تقرير سري لهذه المقابلة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر عبر عبد الحميد السراج، وانتشرت الإشاعات وقتها بوجود علاقة بين وردة وبين المشير. زادت حدة الشائعات لأن وردة ذاتها انتهزت فرصة لقائها بالمشير عامر وحاولت استغلالها لصالحها بعد مجيئها للقاهرة، وبدأت توهم المحيطين بها بأنها على علاقة بالمشير وأنها تتصل به هاتفيًا حتى يتقرب منها أهل الفن فربما يتعرفون على المشير من خلالها وفي نفس الوقت تخيف كل من يعترض طريقها بعلاقتها المزعومة بالمشير. وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى قيام أجهزة المخابرات بالتحقيق حول هذه الشائعة ومصدرها حتى اتضح أن وردة ورائها مما أدى إلى صدور قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر، ولم ترجع إلى مصر إلا في مطلع السبعينيات خلال حكم الرئيس السادات.

جنازة عسكرية

> توفيت وردة في منزلها بالقاهرة في 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.