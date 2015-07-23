البدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة بـ 20 مليون جنيه‎

صرحت، الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ان وزارة الصحة بدأت في اعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة العام، بتكلفة وصلت الى 20 مليون جنيه، وتتضمن رفع كفاءة عدد من المرافق منها رفع كفاءه وتطويراقسام السيدات والرجال والاطفال، بالإضافة الى توسيع وتجهيز وحدة الاورام بمستشفى الخارجة العام لراحة المرضى والاطباء واطقم التمريض، وأضاف أن التطوير يشمل تطوير مبان إدارية مثل قسم الإقامة الداخلي بالدور الثاني، وإنشاء سكن للتمريض اعلى مدرسة التمريض وتطوير سكن للأطباء والتمريض وإنشاء دور ثان اعلى المعمل الكيماوي بالمستشفى، علاوة على التجهيزات النمطية التي سيتم توفيرها لكل قسم من هذه الأقسام، يذكر ان أعمال تطوير المرحلة الثانية بمستشفى الخارجة العام والتي تشمل زيادة وتوسعة قسم الغسيل الكلوي والذي يضم 37 وحدة غسيل وغرفة العمليات القديمة لتكون غرفة عمليات الأورام وزيادة عدد العيادات الخارجية.