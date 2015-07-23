أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة بـ 20 مليون جنيه‎

Google+ Print
البدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة بـ 20 مليون جنيه‎ البدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة بـ 20 مليون جنيه‎

مستشفى الخارجة

صرحت، الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ان وزارة الصحة بدأت في اعمال تطوير المرحلة الثانية لمستشفى الخارجة العام، بتكلفة وصلت الى 20 مليون جنيه، وتتضمن رفع كفاءة عدد من المرافق منها رفع كفاءه وتطويراقسام  السيدات والرجال والاطفال، بالإضافة الى توسيع وتجهيز وحدة الاورام بمستشفى الخارجة العام لراحة المرضى والاطباء واطقم التمريض، وأضاف أن التطوير يشمل تطوير مبان إدارية مثل قسم الإقامة الداخلي بالدور الثاني، وإنشاء سكن للتمريض اعلى مدرسة التمريض وتطوير سكن للأطباء والتمريض وإنشاء دور ثان اعلى المعمل الكيماوي بالمستشفى، علاوة على التجهيزات النمطية التي سيتم توفيرها لكل قسم من هذه الأقسام، يذكر ان أعمال تطوير المرحلة الثانية بمستشفى الخارجة العام والتي تشمل  زيادة وتوسعة قسم الغسيل الكلوي والذي يضم 37  وحدة غسيل وغرفة العمليات القديمة لتكون غرفة عمليات الأورام وزيادة عدد العيادات الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا