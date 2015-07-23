هل تقف زينة وراء تسريب هذا الفيديو الفاضح لأحمد عز؟

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر من خلاله الممثل أحمد عز وهو يؤدي اختباراً أمام الكاميرا، وافتعل عز خلال الاختبار ردود أفعال عديدة بتعبيرات وجهه كالضحك والحزن والاندهاش بناءً على طلب الشخص الممتحن ولكن بعد الاختبار رفضه هذا الشخص حيث رفع ورقة عليها كلمه"لا".

الكثيرون توقعوا أن زينة هي من تقف وراء تسريب هذا الفيديو انتقاماً من أحمد عز لإنكاره الدائم لزواجه منها ونسب أبنائها إليه فأرادات أن توجه رسالة لجمهورها تقول فيها إن عز سبق وتمّ رفضه لفشله في الاختبار.