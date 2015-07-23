أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تقف زينة وراء تسريب هذا الفيديو الفاضح لأحمد عز؟

Google+ Print
هل تقف زينة وراء تسريب هذا الفيديو الفاضح لأحمد عز؟ هل تقف زينة وراء تسريب هذا الفيديو الفاضح لأحمد عز؟

الخميس 23-07-2015 17:26

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر من خلاله الممثل أحمد عز وهو يؤدي اختباراً أمام الكاميرا، وافتعل عز خلال الاختبار ردود أفعال عديدة بتعبيرات وجهه كالضحك والحزن والاندهاش بناءً على طلب الشخص الممتحن ولكن بعد الاختبار رفضه هذا الشخص حيث رفع ورقة عليها كلمه"لا".
الكثيرون توقعوا أن زينة هي من تقف وراء تسريب هذا الفيديو انتقاماً من أحمد عز لإنكاره الدائم لزواجه منها ونسب أبنائها إليه فأرادات أن توجه رسالة لجمهورها تقول فيها إن عز سبق وتمّ رفضه لفشله في الاختبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب