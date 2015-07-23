في حفل Delta Awards: نيكول ويوسف يتبادلان النقد ونادين نجيم مع تيم حسن في رمضان المقبل

لم يكن المشوار من بيروت باتّجاه كسروان (شرقي بيروت) سهلاً، بسبب زحمة السير الخانقة على الطريق المؤدّية إلى مطعم "Les talus" في العقيبة. لكن راديو "دلتا"، صاحب الدعوة إلى حفل تكريم أهل الفنّ في لبنان، نجح في جمع نخبة كبيرة من النجوم في حفلهم السنوي "دلتا أوورد"، حيث لقي عدد كبير من الفنانين والممثلين تكريماً لعطاءاتهم ونجاحاتهم خلال عام 2015.

الحفل قدّمه الإذاعي نيكولا داغر والإعلامية زينة زيادة. وقد حضر كلّ المكرّمين، على عكس السنوات السابقة التي كانت تشهد غياب معظمهم. هذا، وقد سرقت كلّ من الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا الأضواء ، لاسيّما وأنّ مسلسلي "تشيللو" و"ألف ليلة وليلة" لقيا استحساناً جماهيريّاً خلال شهر رمضان.

وتفاجأ البعض بحضور الفنّان ملحم زين، المقلّ في إطلالاته الإعلاميّة. وحضرت الإعلاميّة منى أبو حمزة مع ابنها لتتسلّم جائزتها، وكان لها كلمة مؤثّرة عن زوجها بهيج أبو حمزة. "سيدتي نت" التقت بعض المكرّمين على السجّادة الحمراء، الذين أجمعوا على سعادتهم بهذا التكريم وتقديرهم من قبل الجمهور.

ملحم زين: "برافو" جميلة من الجمهور

الفنّان ملحم زين رأى أنّ "هذه الجائزة مهمّة، كون الجمهور صوّت لها، وفي نفس الوقت كأنّ هناك أحداً يقول لك "برافو" على ما تقدّمه، فلا يمكن إلا أن تكون سعيداً بهذا التكريم، الذي أشكر "راديو دلتا" عليه.

يوسف الخال: خيار التريو من جديد يحتاج إلى دراسة

الممثل يوسف الخال أشار إلى أنّه "يكبر قلبه عندما يقوم بعمل يقدّر عليه، ونتعب كي يستمتع الجمهور بما نقدّمه، مستبعداً العودة من جديد إلى القيام بـ"تريو" تمثيلي في المرحلة المقبلة، إلا في حال كان العرض مغرياً جدّاً، ويفضّل التوجه حالياً للثنائيّات، وأي خطوة ستكون مدروسة بشكل أكبر.

نادين: مهنة التمثيل أحبّها جدّاً

الممثلة نادين نسيب نجيم أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، كونه من الجمهور، فهذا يعني للفنّان أيضا. وهذه الجائزة هي عن مسلسليّ "لو" و"عشق النساء" فالناس صوّتوا وأعطوا رأيهم، ومسلسل "تشيللو" لاقى صدى إيجابيّاً لدى الجمهور، وصودف أن هذه التكريم أتى بعد انتهاء المسلسل. وفي النهاية كلّه يصبّ في خانة واحدة، هي محبّة الجمهور.

وأعربت نادين عن سعادتها بنجاح "تشيللو"، "فهذا الأمر يفرحني، وأنا أقوم بالمستحيل كي أقدّم الأفضل دائماً، وأن أكون عند حسن ظنّ الذين يحبّونني. ومهنة التمثيل أحبّها جدّاً، وأتمنّى من الله أن يعطيني القوّة دائماً لأقدّم الأفضل."

وعن جديدها قالت نادين: "سنبدأ بتصوير مسلسل "سمرا"، من إنتاج شركة "صادق الصباح" وكتابة كلوديا مرشليان، ورمضان 2016 سيكون إلى جانب تيم حسن أيضاً، وإخراج سامر برقاوي.

وتابعت: "الديو مع تيم لاقى استحساناً كبيرا لدى الجمهور، وراهنّا على هذا الأمر، وقد لقي نجاحاً كبيراً".

أمل بشوشة: لا عودة للغناء حاليّاً

بعفويّة سألنا أمل بشوشة: لاحظنا أنك أصبحت تتكلّمين اللهجة اللبنانيّة؟ فابتسمت وقالت: "صراحة، أجل لقد تداخلت كلّ اللهجات ، وأنا مثل "الإسفنجة" كيفما تتكلّم معي أتكلم معك"!

وقالت أمل: "ليس هناك "عرّابان"، فالعملان ناجحان و"العرّاب" الثاني فيه أسماء كبيرة، وبالنتيجة كلّ واحد يأخذ حقّه. وفي مسلسلنا "العراب- نادي الشرق" استطعنا أن نحقّق مكانة هامّة في وسط السباق الدرامي الرمضاني، وسيكون هناك أجزاء ثانية".

وتابعت أمل: بصراحة، لم أتابع أي عمل ككلّ، وشاهدت"كم حلقة من هنا ومن هناك"، وشاهدت "تشيللو" و "24 قيراط" وتابعت مسلسل " طريقي" لشيرين، التي أبدعت بتمثيلها، وزميلي باسل خياط قام بدور يستحقّ عليه كل التحيّة.

واستبعدت أمل أن يكون لها عودة قريبة إلى الغناء، مشيرة إلى أنّه "عندما يكون هناك أيّ جديد سنكون أوّل من يعلم".

ورد الخال: النجاح هو في الاستمراريّة

من جهتها، الممثّلة ورد الخال رأت أنّ "النجاح ليس بعمل واحد بل بالاستمرارية، وخير دليل للاستمراية هو إذاعة "دلتا"، فشكراً ومبروك للجميع.

نيكول سابا: ننتقد بعضنا أنا ويوسف

الفنّانة والممثلة نيكول سابا قالت إنّ "تكريمها هو عن مسلسل "فرق توقيت" الذي عرض العام الماضي في رمضان، حيث شكرت نيكول كلّ من صوّت لها عبر استفتاء "راديو دلتا"، "وبالنهاية التكريم المعنوي ينسيني التعب."

وعمّا أضاف إليها مسلسل "ألف ليلة وليلة": قالت: "أضاف لي الكثير، كون شخصيّة "شهرزاد" مركّبة، والناس رأوني بدور مختلف وكاراكتير مختلف، وهي شخصيّة حلم لكلّ ممثلة، وأحتاج لبعض الوقت كي أخرج منها. جعلتني أجسّد بشخصيّة واحدة مختلف الجوانب، وهذا جميل للمشاهد.

وعن رأيها بمسلسل زوجها "تشيللو"، وهل تنتقده قالت: "نقيّم وننتقد بعضنا البعض ونتجرّد من كوننا زوجين عند رؤية أعمالنا، ونتعامل مع بعضنا في هذه اللحظة كفنانين".

وعن جديدها، أشارت نيكول إلى أنّ "هناك أغنية مصريّة بعنوان "قرّرت" وهي أغنية واقعيّة وجديدة ، وأنا في حالة استراحة الآن".

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