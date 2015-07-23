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سر سعادة دنيا بطمة

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سر سعادة دنيا بطمة سر سعادة دنيا بطمة

الخميس 23-07-2015 19:36

حصدت أغنية "مزيان واعر" للفنانة المغربية دنيا بطمة على المرتبة الأولى بعد أيام من طرحها ضمن قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً على تطبيق "أنغامي" للهواتف المحمولة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".
وأعرب معجبو دنيا بطمة عن سعادتهم بهذا النجاح في وقت قصير وأن هذا النجاح ليس بغريب على "أميرة الطرب والصوت الأوبرالي"، كما أسمتها إحدى المعجبات.
كما نشرت دنيا، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، صورة توضح ترتيب الأغنية، معربة عن سعادتها بتحقيق هذا النجاح في وقت قصير.

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سيدتي