أخبار عاجلة

سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا ما قالته هالة سرحان عن الفنانة السورية كندة علّوش

Google+ Print
هذا ما قالته هالة سرحان عن الفنانة السورية كندة علّوش هذا ما قالته هالة سرحان عن الفنانة السورية كندة علّوش

الخميس 23-07-2015 19:41

أشادت الإعلامية المصريّة هالة سرحان بأداء الفنانة السورية كندة علوش بمسلسل "العهد"، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على "تويتر": "كندة مبروك على الأداء الاستثنائي والحضور المذهل وذكاء الممثل، جمالك على الشاشة كوم وتعبيرات عينيكي كوم.. انتي خطيرة".
وكانت كندة قد استطاعت خلال شهر رمضان الفائت لفت الأنظار من خلال دورها بمسلسل "العهد" عندما قدّمت شخصية "سوسن" كبيرة الحشاشين، وشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عادل وآسر ياسين وأروى جودة وشيرين رضا..

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي