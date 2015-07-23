هذا ما قالته هالة سرحان عن الفنانة السورية كندة علّوش

أشادت الإعلامية المصريّة هالة سرحان بأداء الفنانة السورية كندة علوش بمسلسل "العهد"، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على "تويتر": "كندة مبروك على الأداء الاستثنائي والحضور المذهل وذكاء الممثل، جمالك على الشاشة كوم وتعبيرات عينيكي كوم.. انتي خطيرة".

وكانت كندة قد استطاعت خلال شهر رمضان الفائت لفت الأنظار من خلال دورها بمسلسل "العهد" عندما قدّمت شخصية "سوسن" كبيرة الحشاشين، وشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عادل وآسر ياسين وأروى جودة وشيرين رضا..

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