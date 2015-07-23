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هند صبري تردّ على اتّهامها بتقاضي الأموال لقاء إعلان خيري

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هند صبري تردّ على اتّهامها بتقاضي الأموال لقاء إعلان خيري هند صبري تردّ على اتّهامها بتقاضي الأموال لقاء إعلان خيري

الخميس 23-07-2015 19:56

تداولت تقاريرصحافية أخباراً تؤكّد أنّ الممثلة هند صبري تقاضت أموالاً مقابل قيامها،هي والفنان أحمد السقا ،بتصوير إعلان خيري يحثّ على التّبرع لإحدى مستشفيات مرضى السرطان.

الخبر أحزن هند صبري كثيراً، فردّت عليه عبر صفحتها الشخصيّة على موقع "فيسبوك"قائلةً:"هؤلاء الذين يخترعون الترّهات لكي يجعلوا فئة من الشعب تحقد على ناس هدفها فقط إسعادهم وتسليتهم، بعيداً عن الهموم اليومية". وسألتهم هند:"كيف تنامون الليل؟وكم قبضتم أنتم لتشويه سمعتنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. سأتكلم بلساني وبلسان كلّ زملائي الذين زُجّ باسمهم في هذا التقرير "الخرافي" لأَنِّي أعرفهم جيّداً ،وأعرف أنّ تقاضيهم أموالاً للدعاية لمؤسسات خيرية مستحيل"، وتابعت: "أنا وأحمد السقا لم نتقاض مليماً واحداً من أجل الدعاية لمستشفى شفا ءالأورم. لم يأتِ حتى ببالنا المطالبة بأجر. أنا متأكّدة أنّ هذا المبدأ يسري على كلّ الزملاء. يعني نعمل حاجة يشوّهونا مانعملش يشوّهونا ! اتقوا الله!".

 

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